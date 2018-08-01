В Пензенской области мужчину обвинили в смерти односельчанина

По данным следствия, днем 19 июля в селе Колышлейка пьяный мужчина вместе с двумя приятелями пришел к дому односельчанина, чтобы выяснить отношения. Хозяин дома рассказывал ему, что был избит одним из пришедших. Тот сказал, что такого никогда не было, тогда гость разозлился, что его выставили лжецом, и начал избивать.

«Через несколько дней мужчина скончался у себя дома от закрытой тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер. За медицинской помощью он не обращался. 25 июля его тело в доме обнаружили соседи», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».