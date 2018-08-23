В Пензенской области мужчину обвинили в насильственных действиях над подростком

В Пензенской области 39-летнего мужчину обвинили в том, что он насильно совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Следствие установило, что мужчина подкараулил девушку, насильно увел ее под мост и там надругался над ней.

«В рамках уголовного дела прокурор предъявил в интересах несовершеннолетней иск о возмещении морального вреда», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Дело по данному факту направили на рассмотрение в суд.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».