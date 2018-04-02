В Пензенской области мужчину избили и ограбили

Двое мужчин из Пензенской области могут лишиться свободы на несколько лет. Они не просто без спроса пришли к жителю Мокшана, но и избили его, требуя денег.

Потерпевший вспомнил, как его ударил кулаком один из них сразу, как только проник в жилище. Пока он отрабатывал на беззащитном приемы рукопашного боя, его соучастник рыскал по комнате, ища, чем поживиться. И нашел, под подушкой, банковскую карту и мобильный телефон.

«Он показал мне карту и стал требовать пин-код. Я сказал его ему, только неправильный. Они ушли, но потом вернулись», - рассказал потерпевший.

«В рамках материала проверки личности были установлены двое мужчин, один из них - житель Мокшана, другой - Каменского района. В отношении первого возбуждено уголовное дело, второго арестовали и поместили в СИЗО», - прокомментировал начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

После расследования материалы дела будут направлены в суд. Обоим грозит срок от трех до семи лет лишения свободы. Незваным гостям зачтется то, что по возвращении они разбили окна в доме потерпевшего, похитили с чужой карты 1600 рублей, которыми хозяин должен был оплатить газ и свет, и то, что они присвоили себе имущество - одежду, телефон и машинку для подстригания.