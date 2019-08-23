В Пензенской области мужчина умер при транспортировке в больницу

Известно, что вечером 19 августа сельчанин пришел в гости к соседям на улицу Кирова. Во время посиделок с горячительным мужчина поссорился со знакомым, он пошел домой, прихватил нож и вернулся обратно. На кухне он вонзил лезвие в оппонента.

«Осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Потерпевший был госпитализирован в Городищенскую межрайонную больницу, а 20 августа скончался от колото-резаной раны живота в процессе транспортировки в пензенскую областную больницу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Жителя Чаадаевки заключили под стражу. Ранее он уже был судим за изнасилование и хулиганство. Расследование по очередному делу в отношении него продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».