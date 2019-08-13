В Пензенской области мужчина умер из-за неправильного лечения

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13 августа 2019, 10:32Криминал
Врачу-урологу Каменской межрайонной больницы назначен судебный штраф за причинение смерти по неосторожности.
Следствием и судом установлено, что 30 марта прошлого года в Каменскую межрайонную больницу с жалобами на боли в плече после падения на улице поступил мужчина 1953 года рождения. После осмотра мужчину отправили в отделение травматологии с диагнозом «Перелом правой плечевой кости». При этом у него своевременно не диагностировали травму таза и направили в отделение для дальнейшего лечения.
В результате состояние потерпевшего ухудшилось, и он был переведен в отделение реанимации, где скончался 1 апреля 2018 года от закрытой травмы таза, осложнившейся геморрагическим шоком.
В ходе следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Оно было удовлетворено, мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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