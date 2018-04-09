В Пензенской области мужчина сушил на чердаке дикорастущий наркотик

В Камешкирском районе Пензенской области наркополицейские наведались к 30-летнему жителю села, чтобы проверить поступившую информацию о хранении им наркотика растительного происхождения. С собой у них было постановление о проведении обыска. На предложение сдать все запрещенное добровольно мужчина ответил, что ему нечего прятать.

«Когда полицейские осмотрели помещение бани и готовились подняться на чердак, он стал отвлекать внимание участников обыска и просил пройти в гараж, это послужило сигналом для оперативников, которые обнаружили вещество растительного происхождения. Одна часть хранилась в картонной коробке, другая - рассыпана на подстилке и накрыта одеждой, на которую были разложены автомобильные запчасти», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Всего было обнаружено 2 килограмма 740 граммов наркотика. Хозяин домовладения признался, что сушил из собранной дикорастущего растения в окрестностях села. Причем, чтобы его не заметили, он выходил в поле по ночам. В доме с ним живут мать и жена, они не знали о занятиях сына и мужа. Дело может закончиться приговором о десятилетнем лишении свободы и полумиллионном штрафе.