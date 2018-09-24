В Пензенской области мужчина пытался вытащить из огня людей и погиб

Трагедия произошла вечером 23 сентября. Установлено, что в доме в момент возгорания находились две женщины 67 и 45 лет. Их тела нашли после того, как пожар был потушен. 44-летний сожитель одной из погибших хотел спасти женщин. Он попытался войти в горящее строение, но получил сильные ожоги. Мужчина скончался в больнице, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Точную причину смерти сельчанок установит судмедэкспертиза, пишет ИА «Пенза-Пресс».