В Пензенской области мужчина пытался вытащить из огня людей и погиб

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24 сентября 2018, 14:34Происшествия
В селе Столыпино Никольского района Пензенской области сгорел частный жилой дом, в результате пожара погибли три человека. По данному факту проводится доследственная проверка.
Трагедия произошла вечером 23 сентября. Установлено, что в доме в момент возгорания находились две женщины 67 и 45 лет. Их тела нашли после того, как пожар был потушен. 44-летний сожитель одной из погибших хотел спасти женщин. Он попытался войти в горящее строение, но получил сильные ожоги. Мужчина скончался в больнице, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Точную причину смерти сельчанок установит судмедэкспертиза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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