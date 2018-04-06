В Пензенской области мужчина пытался расплатиться за водку «дублями»

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06 апреля 2018, 13:33Криминал
В Малосердобинском районе Пензенской области мужчину осудили за покушение на мошенничество.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре 45-летний мужчина попытался расплатиться за две бутылки водки и пачку сигарет билетом «банка приколов» достоинством 5000 «дублей». Продавец отказалась принять обманку и не продала указанные товары.
В результате мужчине назначили семь месяцев лишения свободы с условно-испытательным сроком на восемь месяцев. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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