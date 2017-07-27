В Пензенской области мужчина посадил экс-жену на цепь

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27 июля 2017, 12:06Происшествия
В селе Кондоль Пензенской области 45-летний мужчина посадил бывшую жену на цепь.
По информации региональной прокуратуры, в отношении жителя Пензенского района возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы человека, не связанном с его похищением.
45-летний мужчина, который уже был судим, привязал цепью и закрыл в сарае на ключ бывшую супругу против ее воли. О времени, проведенном женщиной в заточении, не сообщается.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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