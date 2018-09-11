В Пензенской области мужчина получил срок за контрабанду

Установлено, что нижнеломовец заказал анаболические стероиды из Беларусии через интернет 15 мая. Запрещенные вещества пришли на почту через две недели. Всего в посылке было 200 таблеток и 15 ампул.

Спортсмена задержали при получении посылки. Мужчина пояснил, что приобрел стероиды для себя, с их помощью он хотел нарастить мышцы, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

В результате за контрабанду «качку» дали три года условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».