В Пензенской области мужчина отдал машину за долги по алиментам

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, отец двух сыновей задолжал им более 238 тысяч рублей. Мужчина платил алименты только несколько раз, причем очень мало, а в декабре 2017 года и вовсе пропал.

Приставы узнали, что ему принадлежит иномарка и объявили ее в розыск. Параллельно они нашли адрес и телефон должника.После этого мужчина лично явился в отдел службы по Колышлейскому и Малосердобинскому району и предоставил машину для ареста, пишет ИА «Пенза-Пресс».