В Пензенской области мужчина отдал машину за долги по алиментам

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29 ноября 2018, 13:36Общество
В Пензенской области на 35-летнего мужчину завели дело за неуплату алиментов.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, отец двух сыновей задолжал им более 238 тысяч рублей. Мужчина платил алименты только несколько раз, причем очень мало, а в декабре 2017 года и вовсе пропал.
Приставы узнали, что ему принадлежит иномарка и объявили ее в розыск. Параллельно они нашли адрес и телефон должника.После этого мужчина лично явился в отдел службы по Колышлейскому и Малосердобинскому району и предоставил машину для ареста, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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