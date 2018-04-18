В Пензенской области мужчина «консервировал» дикорастущий наркотик

Расследовали дело о краже, попутно раскрыли о хранении запрещенного вещества. В Бессоновском районе Пензенской области полицейские во время обыска в одном из домовладений нашли трехлитровую банку с наркотиком растительного происхождения. Хозяин признался, что собирал ее на железнодорожных путях два года назад.

Попробовать растение мужчина так и не успел. В полицию на него пожаловался житель Пензы, у которого пропали инструменты и изделия из цветного металла. Теперь подозреваемый будет проходить по двум статьям - «Кража» и «Хранение запрещенных наркотических веществ». Путем сложения он может схлопотать до 15 лет тюрьмы.

«Смотрю, растет «дикарка», думаю, ага, это такая же махорка. Взял банку, надрал туда, крышкой закрыл и поставил дома», - рассказал подозреваемый.

«Данный гражданин был задержан и допрошен в качестве подозреваемого, в следствии чего признал вину», - прокомментировал следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Владислав Комаров.