В Пензенской области мужчина «консервировал» дикорастущий наркотик

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18 апреля 2018, 19:37Криминал
Расследовали дело о краже, попутно раскрыли о хранении запрещенного вещества. В Бессоновском районе Пензенской области полицейские во время обыска в одном из домовладений нашли трехлитровую банку с наркотиком растительного происхождения. Хозяин признался, что собирал ее на железнодорожных путях два года назад.
Попробовать растение мужчина так и не успел. В полицию на него пожаловался житель Пензы, у которого пропали инструменты и изделия из цветного металла. Теперь подозреваемый будет проходить по двум статьям - «Кража» и «Хранение запрещенных наркотических веществ». Путем сложения он может схлопотать до 15 лет тюрьмы.
«Смотрю, растет «дикарка», думаю, ага, это такая же махорка. Взял банку, надрал туда, крышкой закрыл и поставил дома», - рассказал подозреваемый.
«Данный гражданин был задержан и допрошен в качестве подозреваемого, в следствии чего признал вину», - прокомментировал следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Владислав Комаров.
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