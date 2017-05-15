В Пензенской области МРЭО возобновили работу

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15 мая 2017, 15:01Общество
В Пензенской области регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД возобновили свою работу.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, деятельность по оказанию государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, выдаче водительских удостоверений выполняется в полном объеме.
Напомним, работа МРЭО в регионе была приостановлена 13 мая по техническим причинам. В этот же день стало известно о кибератаке на компьютеры МВД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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