В пензенской области может снизиться стоимость патента

В 2017 году в регионе увеличилось количество выданных патентов на 30% по сравнению с 2016 годом. Тем не менее, значительное количество граждан осуществляют предпринимательскую деятельность «в тени», оказывая услуги по репетиторству, перевозке пассажиров, уходу за больными, выполняя ремонтно-строительные работы без легального оформления.

Губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на высокую цену получения официального разрешения, которая зачастую становится препятствием для легализации.

«Если размер платы за патент будет разумным – люди будут его приобретать и легально работать, деньги пойдут в бюджет, а мы будем знать, что граждане трудоустроены и работают официально. Мы отпугиваем предпринимателей, они уходят «в тень», а если будет патент, то граждане смогут спокойно работать без опасения каких-то проверок», – сказал он.

Иван Белозерцев поручил пересмотреть стоимость патента, продифференцировать ее в зависимости от населенного пункта – в городе ли оказываются услуги или в сельской местности, а также усилить информационную работу, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Надо объяснять, больше рассказывать про инвестиции, преференции, изменения законодательства, оформление трудовых отношений и патентную систему. Сформулируйте темы, которые нужно обсудить и донести до бизнеса. А бизнес в соответствии с законом будет делать свой выбор. Это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в регионе», – подчеркнул губернатор.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».