В Пензенской области может появиться день иностранных языков

«London is the capital of Great Britain». Эту фразу учителя из пензенских сел произносят по 10, 20, 30 лет подряд. При этом саму столицу Англии они зачастую никогда не видели, и, более того, никогда не говорили с носителями иностранного языка и не погружались в его среду, а значит, и детям они передают лишь теорию. Ситуация в нашем регионе начала исправляться четыре года назад. Тогда сельские учителя иностранного впервые отправились на зарубежную стажировку в рамках программы повышения квалификации. О практике они рассказали в ПГУ на втором международном образовательном форуме для учителей иностранного языка.

«Никогда не была за границей, это была мечта всей моей жизни, не на картинке увидеть Лондон, Великобританию, а своими глазами», - сказала учитель английского языка МБОУ СОШ №15 Кузнецка Татьяна Немоляева.

С того момента, когда в регионе стартовала программа стажировки для учителей, ученики стали чаще участвовать в олимпиадах и успешнее сдавать ЕГЭ по английскому. В 2019 году программу расширили: теперь за границу выезжают и учителя немецкого.

«Планируется продолжение программы, как минимум, до 2022 года. Также у нас открылся центр поддержки одаренных детей «Ключевский». На круглом столе принято решение, что одна из образовательных смен 2020 года будет посвящена ребятам, одаренным в сфере иностранного языка. Мне хотелось бы озвучить на форуме предложение об учреждении с 2020-го в Пензенской области дня иностранных языков, причем не только во всех школах, учреждениях культуры проводить мероприятия, но и в детских оздоровительных лагерях», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Педагогический форум стал еще и местом для обмена опытом. Доцент кафедры английской филологии из Воронежа Елена Чайка рассказала о том, как педагоги в ее университете сделали логичный вывод: английский - это основной язык глобальной сети Интернет и гаджетов, поэтому они сами, без помощи специалистов, взяли на вооружение информационные технологии, а затем подключили коллег из-за границы.

«Мы делаем это в рамках разработанной программы с европейскими коллегами. Сначала сами этому научились, а теперь готовы учить других», - сказала она.

На форум пригласили не только учителей, но также преподавателей вуза и студентов. Ведь именно так получится рассмотреть всю цепочку подготовки и переподготовки специалистов этой социально важной профессии.