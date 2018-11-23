В Пензенской области молодым мамам предлагают выплачивать по 100 тыс руб

В Пензенской области на сессии Законодательного Собрания 23 ноября в первом чтении приняли законопроект, предагающий ввести единовременный выплаты молодым мамам.

Как сообщил глава областного минтруда Евгений Трошин, выплата будет действовать для женщин, родивших первого ребенка до 24 лет и проживающим в Пензенской области не менее пяти лет. Она рассчитана на детей, которые появятся на свет с 1 января по 31 декабря 2019 года.

«Право на ежемесячное пособие имеет семья, среднедушевой доход которой не превышает 200% установленного прожиточного минимума в Пензенской области (во 2 квартале 2018 года - 9 587 руб.)», - уточняется в пояснительной записке.

По предварительным расчетам, в 2019 году на выплату пособий потребуется около 210 млн руб.

«Источником покрытия расходов на указанные цели является экономия средств субвенции на ежемесячную денежную выплатy, назначаемую в случаях рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, образовавшаяся в связи c изменением уровня софинансирования указанной выплаты из федерального бюджета», - отмечается в пояснительной записке.

В законопроект намерены внести ряд корректировок, с учетом которых его рассмотрят во втором чтении на сессии в декабре, пишет ИА «Пенза-Пресс».