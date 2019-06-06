В Пензенской области могут появиться новые совместные производства с Китаем

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06 июня 2019, 15:06Бизнесновости
6 июня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с председателем «Харбинской электрической корпорации» Сы Цзефу.
Глава региона отметил, что в последние годы существенно углубились отношения между Россией и Китаем, это сказалось на развитии сотрудничества между регионами стран. В Пензенской области успешно работает партнер «Харбинской электрической корпорации» - «Пекинская электротехническая компания «Чжуннэнда», сообщили в пресс-центре облправительства.
«Реализуется ряд инвестиционных проектов – строительство комплекса по выращиванию грибов, а также переработки сельскохозяйственных культур. Руководство компании планирует расширять парк сельхозтехники. Нам очень хотелось бы, чтобы ее поставщиком выступила именно «Харбинская Электрическая корпорация», - сказал Иван Белозерцев.
Губернатор предложил Сы Цефу также рассмотреть возможность организации в Пензенском регионе совместных производств по переработке мяса птицы, выпуску газогенерационных установок, реконструкции электростанций, а также открытие сервисов по эксплуатации сельскохозяйственной техники.
«Уверен, что это сотрудничество, которому я обещаю всестороннюю поддержку со стороны правительства Пензенской области, будет выгодным для всех участвующих в нем сторон», - резюмировал глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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