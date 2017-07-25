25 июля 2017, 19:38Криминал В Пензенской области многодетная мать вырастила 600 кустов мака Криминальный цветник обнаружили полицейские в Камешкирском районе Пензенской области. Около 600 кустов мака росли на участке жительницы одного из сел. На нее правоохраниелям помогли выйти двое жителей Саратовской области.

Ранее их автомобиль остановил патруль дорожно-постовой службы. Во время проверки документов у водителя пассажир добровольно выдал пакет с частями растения. В ходе исследования удалось установить, что они содержали запрещенное вещество.

«В рамках уголовного дела полицейские провели обыск по месту жительства гражданки, которая сбыла наркотическое средство жителю Саратовской области. На ее приусадебном участке сотрудники полиции обнаружили 595 кустов мака - часть из них росла на грядках, а остальные были сорваны», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Хозяйкой плантации оказалась многодетная мать, не имеющая постоянного места работы. Все растения правоохранители изъяли и отправили на экспертизу.

Сейчас полицейские собирают доказательства по уголовному делу. Также решается вопрос о наличии в действиях подозреваемой признаков преступления.

Криминал

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