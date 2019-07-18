В Пензенской области – минимальный в ПФО уровень производственного травматизма

Среди регионов Поволжья минимальный уровень производственного травматизма отмечен в Пензенской области – 0,6 пострадавших на 1000 человек.

Об этом говорится в докладе минтруда Чувашии за 2018 год, сообщает Regnum.

Согласно представленным данным, меньше всего травм на производстве получают в Пензенской области (0,6 пострадавших на 1000 работающих), здесь же - меньше всего погибших на работе (0,029). Также низкий уровень травматизма - в Татарстане (0,7) и Нижегородской области (0,9).

Больше всего пострадавших - в Марий Эл (2,1), Кировской области (1,8), Удмуртии и Прикамье (1,5), пишет ИА «Пенза-Пресс».