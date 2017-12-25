25 декабря 2017, 17:36Происшествия В Пензенской области микроавтобус сбил лося На дороге «Пенза-Заречный» сбили лося.

По данным пресс-службы регионального минлесхоза, водитель микроавтобуса насмерть сбил лося, который шел через дорогу. Животное погибло на месте.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 тысяч рублей», - добавили в ведомстве.

В минлесхозе призвали пензенцев быть внимательнее и соблюдать скоростной режим, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=5fLhfBCAaM8

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