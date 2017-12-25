В Пензенской области микроавтобус сбил лося

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 декабря 2017, 17:36Происшествия
На дороге «Пенза-Заречный» сбили лося.
По данным пресс-службы регионального минлесхоза, водитель микроавтобуса насмерть сбил лося, который шел через дорогу. Животное погибло на месте.
«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 тысяч рублей», - добавили в ведомстве.
В минлесхозе призвали пензенцев быть внимательнее и соблюдать скоростной режим, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
25 декабря 2017, 17:36В Пензенской области микроавтобус сбил лося
25 декабря 2017, 17:04В Каменском районе в ДТП пострадал ребенок
25 декабря 2017, 16:37Пензенские росгвардейцы уничтожили изъятые боеприпасы
25 декабря 2017, 16:04Жительница Пензы пыталась заработать на больном сыне подруги
25 декабря 2017, 15:34Губернатор предложил создать в пензенских роддомах окна МФЦ
25 декабря 2017, 15:07В Кузнецке из-за поджога сгорели три квартиры
25 декабря 2017, 14:36Пензенским школьникам напомнят правила безопасности на льду и дорогах
25 декабря 2017, 14:07В районах Пензенской области продолжат строить ФАПы и амбулатории