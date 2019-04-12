В Пензенской области меняется расписание электричек

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14 апреля 2019, 15:04Общество
С 15 апреля три пригородных поезда меняют время отправления. Речь идет о подвижных составах под номерами 61-10, 61-11 и 61-12.
Так, пригородный поезд № 61-11, который следует от Пензы-1 до станции «Белинская», теперь отправляется в 8.32, а прибывает на конечную в 10.13.
Состав, который следует в обратном направлении, будет покидать станцию «Белинскую» на 4 минуты раньше обычного - в 14. 26, а прибывать на Пензу-1 - через час с небольшим.
Так же, на четыре минуты раньше – в 15.5 - из Пачелмы будет отправляться поезд № 61-10. На «Белинскую» состав будет прибывать в 17.34.
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