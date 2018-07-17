В Пензенской области мать накинулась с кулаками на сына из-за плача

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17 июля 2018, 11:34Криминал
В Пензенской области женщину будут судить за избиение сына.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в середине марта 2018 года 25-летняя пьяная мать гостила со своим маленьким сыном у подруги. В какой-то момент ее разозлил плач и непослушание мальчика. В порыве ярости она несколько раз ударила его рукой и ногой.
В декабре 2017 года женщину уже привлекали к административной ответственности за нанесение побоев.
Пензячка признала свою вину. Уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением направили в суд.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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