04 июля 2017, 17:38Общество В Пензенской области маму девочки, гулявшей по крыше, привлекли к ответственности 5 июня несовершеннолетняя жительница города Белинского со своей знакомой поднялась на крышу десятиэтажного дома в Пензе, откуда потом их увели сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, в отношении матери девочки рассмотрели дело о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Белинского района учли, что ранее женщину к административной ответственности не привлекали, поэтому ей сделали предупреждение. пишет ИА «Пенза-Пресс».

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