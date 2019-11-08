В Пензенской области малыш отравился найденной таблеткой

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08 ноября 2019, 15:04Происшествия
Маленького жителя Пензенской области доставили в больницу в бессознательном состоянии.
«Ребенок отравился психотропным препаратом, которое он якобы подобрал на полу», - сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.
Родственники малыша пояснили, что случайно недосмотрели за малышом. Однако детский омбудсмен Елена Столярова отметила, что лекарства должны храниться в недоступном месте и тем более – не быть разбросанными по полу.
«Обычная халатность и безответственность в итоге стала причиной отравления», - сказала она.
Для профилактики подобных случаев Елена Столярова обратилась в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних с просьбой о проведении мониторинга семей, не стоящих на каких-либо видах учета, но воспитывающих малолетних детей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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