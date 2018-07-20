В Пензенской области лучшему трактористу подарили машину

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20 июля 2018, 17:58Общество
В Каменском районе прошел конкурс профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший тракторист-машинист». В конкурсе приняли участие механизаторы из 21 района Пензенской области.
Первым этапом конкурса была проверка теоретических знаний в области общего устройства трактора, почвообрабатывающих агрегатов, способов обработки почвы и технологий, основных регулировок почвообрабатывающих агрегатов.
Второй этап областного конкурса профмастерства заключался в оценке выполнения работ в поле - навыков конкурсантов, их квалификации, соблюдения технологии и правил охране труда, сообщает пресс-центр облправительства.
В результате лучшим трактористом-машинистом стал механизатор ООО «Пачелмское хозяйство» ОП «Евлашевское» Кузнецкого района Сергей Захаров. Победитель получил легковой автомобиль.
Второе место в конкурсе занял тракторист-машинист ООО «Аграрная Группа» ОП «Сердобское» Сергей Яшин, он получил телевизор, третье место – у механизатора ООО «КМ Пенза» Бессоновского района Алексея Жаренова, ему вручили ноутбук.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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