В Пензенской области лучшему инженеру заплатят 50 тысяч руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 октября 2017, 12:35Общество
В Пензенской области проведут конкурс «Инженер года».
Региональное министерство промышленности, транспорта и инновационной политики принимает документы на участие в ежегодном областном конкурсе «Инженер года» (16+) по трем номинациям: «Инженер–механик», «Инженер–программист» и «Инженер–электроник».
К участию приглашают граждан РФ с высшим образованием независимо от возраста, должности, наличия ученого звания и степени, которые заняты инженерной деятельностью в хозяйствующих субъектах в Пензенской области.
«Соискателей будут оценивать по следующим критериям: достижения в профессиональной деятельности, наличие научных публикаций, наличие и использование объектов интеллектуальной собственности, научно-технический уровень работ и экономический эффект от работ», - сообщает пресс-служба минпромторга региона.
Победители в каждой номинации получат за первое место – 50 тысяч рублей, за второе - 30 тысяч и за третье место - 20 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Документы принимаются с 23 октября по 20 ноября по адресу: город Пенза, улица Московская, 75, кабинет 255 с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, добавили в пресс-службе.
Телефон для справок: 595-125.
24 октября 2017, 16:03В Пензе проверяют рекламный баннер нашумевшего фильма
24 октября 2017, 15:33В Пензе обсудят диагностику глазных заболеваний
24 октября 2017, 15:06В СУ СКР прокомментировали задержание Вениамина Бочкарева
24 октября 2017, 14:32В Шемышейке у 4 работников больницы не было справок о психическом здоровье
24 октября 2017, 14:08В Пензе два кинотеатра отказались от «Матильды»
24 октября 2017, 13:33В аварии на ул. Аустрина пострадала автоледи
24 октября 2017, 13:03Пензячка просит оборудовать снежный городок на автодроме в Арбеково
24 октября 2017, 12:35В Пензенской области лучшему инженеру заплатят 50 тысяч руб