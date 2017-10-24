24 октября 2017, 12:35Общество В Пензенской области лучшему инженеру заплатят 50 тысяч руб В Пензенской области проведут конкурс «Инженер года».

Региональное министерство промышленности, транспорта и инновационной политики принимает документы на участие в ежегодном областном конкурсе «Инженер года» (16+) по трем номинациям: «Инженер–механик», «Инженер–программист» и «Инженер–электроник».

К участию приглашают граждан РФ с высшим образованием независимо от возраста, должности, наличия ученого звания и степени, которые заняты инженерной деятельностью в хозяйствующих субъектах в Пензенской области.

«Соискателей будут оценивать по следующим критериям: достижения в профессиональной деятельности, наличие научных публикаций, наличие и использование объектов интеллектуальной собственности, научно-технический уровень работ и экономический эффект от работ», - сообщает пресс-служба минпромторга региона.

Победители в каждой номинации получат за первое место – 50 тысяч рублей, за второе - 30 тысяч и за третье место - 20 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Документы принимаются с 23 октября по 20 ноября по адресу: город Пенза, улица Московская, 75, кабинет 255 с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, добавили в пресс-службе.

Телефон для справок: 595-125.

Общество

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