В Пензенской области липовые пожарные выманивают деньги

В ГУ МЧС России по Пензенской области предупреждают о новом способе мошенничества.

По информации пресс-службы ведомства, злоумышленники звонят или приходят в организации, представляются сотрудниками пожарной охраны и сообщают о проведении в ближайшее время «внеплановой проверки». За лояльность в ходе рейда они просят оказать материальную помощь или предлагают за деньги устранить нарушения.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области официально заявляет о непричастности должностных лиц министерства к подобным незаконным действиям», - подчеркнули в пресс-службе.

Всем, кто столкнется с такой схемой, просят звонить на «телефон доверия» (0+) управления МЧС 8 (8412) 681-112, а также обращаться в правоохранительные органы.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».