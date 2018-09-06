В Пензенской области липовые пожарные выманивают деньги

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06 сентября 2018, 13:02Общество
В ГУ МЧС России по Пензенской области предупреждают о новом способе мошенничества.
По информации пресс-службы ведомства, злоумышленники звонят или приходят в организации, представляются сотрудниками пожарной охраны и сообщают о проведении в ближайшее время «внеплановой проверки». За лояльность в ходе рейда они просят оказать материальную помощь или предлагают за деньги устранить нарушения.
«Главное управление МЧС России по Пензенской области официально заявляет о непричастности должностных лиц министерства к подобным незаконным действиям», - подчеркнули в пресс-службе.
Всем, кто столкнется с такой схемой, просят звонить на «телефон доверия» (0+) управления МЧС 8 (8412) 681-112, а также обращаться в правоохранительные органы.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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