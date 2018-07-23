В Пензенской области ликвидировали очереди в дома-интернаты

Благодаря реализации федерального партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» в регионах удалось ликвидировать многотысячные очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Об этом рассказала координатор федерального проекта «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова в интервью изданию «Аргументы и факты» .

«Партпроект начался с участия партии в решении одной, но очень важной задачи: приведения в порядок стационарных учреждений социального обслуживания — психоневрологических интернатов, домов для престарелых и инвалидов. Именно партия в рамках проекта «Старшее поколение» провела мониторинг состояния социальной инфраструктуры в стране, подсчитала количество очередников в дома-интернаты, добилась того, что в федеральном бюджете появилась строчка «Старшее поколение», что стала системной помощь Пенсионного фонда регионам в обновлении стационарных учреждений социального обслуживания. Сегодня в 32 регионах очередей уже нет», - рассказала она.

Перестройка и новое строительство интернатов для пожилых людей и инвалидов идет по всей стране. Отремонтировано свыше 1000 зданий, построено или реконструировано 54 дома-интерната.

«В 2018 году еще 16 будет введено в строй», - отметила вице-спикер Совета Федерации, добавив, что надеется на то, что «тема в скором времени будет исчерпана».

Галина Карелова также рассказала, что в рамках партпроекта «Старшее поколение» был проведен мониторинг состояния госпиталей для ветеранов войн.

«Их в настоящее время в стране 63, на их базе открыто 38 гериатрических отделений и геронтологических центров», - сказала она.

В числе ближайших планов Галина Карелова обозначила содействие в распространении опыта госпиталей в организации лечения и ухода за пожилыми людьми, взаимодействии с волонтерами.

«В Пензенской области забота о пожилых людях - в центре внимания органов власти всех уровней, регионального отделения партии «Единая Россия», депутатского корпуса. В регионе действует система оказания социальной помощи им, осуществляются меры социальной поддержки. Всем, кто нуждается в постоянном уходе и медуслугах, предоставляется возможность проживать в домах-интернатах. Их в регионе пять государственных, один муниципальный и 11 отделений социального обслуживания в районах и городах области. Очереди в эти соцучреждения нет.

Сегодня одна из первоочередных задач в организации медицинской помощи пожилым гражданам – развитие системы геронтологической и гериатрической помощи. С 1 июля в Пензенском областном госпитале для ветеранов войн работает первое в регионе гериатрическое отделение. На данный момент на лечении в нем находятся 30 человек.

Практика показывает, что такая форма помощи людям пенсионного возраста очень востребована, поэтому, несомненно, мы будем предпринимать все усилия для дальнейшего ее развития», - отметил региональный координатор проекта «Старшее поколение», заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Полукаров.