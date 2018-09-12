В Пензенской области лесной пожар тушили семь с половиной часов

Лесной пожар вспыхнул в Кададинском лесничестве 11 сентября в 14.30. На место приехали четыре спецмашины, огонь тушили 11 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Устранить возгорание удалось только в 22.00. Никто не пострадал.

В ведомстве напомнили, что при обращении с огнем следует быть внимательными и осторожными. Не стоит бросать непотушенные сигареты на землю, так как сухая трава и скопившийся мусор могут легко загореться, пишет ИА «Пенза-Пресс».