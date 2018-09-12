В Пензенской области лесной пожар тушили семь с половиной часов

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12 сентября 2018, 12:04Происшествия
В Сосновоборском районе Пензенской области загорелся лес.
Лесной пожар вспыхнул в Кададинском лесничестве 11 сентября в 14.30. На место приехали четыре спецмашины, огонь тушили 11 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Устранить возгорание удалось только в 22.00. Никто не пострадал.
В ведомстве напомнили, что при обращении с огнем следует быть внимательными и осторожными. Не стоит бросать непотушенные сигареты на землю, так как сухая трава и скопившийся мусор могут легко загореться, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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