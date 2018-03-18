В Пензенской области контролировать честность выборов взялась молодежь

18 марта у наблюдателей была рекордная явка. От общественного движения «За чистые выборы» на избирательные участки пришли 2500 тысячи человек. Это значит, что на каждом участке в Пензенской области было по два независимых наблюдателя. Причем, как отмечают в организации, в основном контролировать порядок и честность выборов взялась молодежь - люди в возрасте от 23 до 24 лет. Впрочем, само движение также достаточно молодо. В Пензенской области оно существует пять лет и для организации это первые выборы президента. Вся информация от каждого наблюдателя, со всех участков централизованно стекается в штаб.

«На каждом участке по два наблюдателя, он отслеживают потенциальные нарушения. Если фиксируют, то звонят в штаб, здесь находятся более 40 человек, готовых принять звонок и проконсультировать их. В случае подтверждения нарушения выезжает мобильная бригада, у нас их более 15», - рассказал сопредседатель общероссийского корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в Пензенской области Павел Голдин.



На 380 участках региона установлены камеры, за происходящим можно следить в режиме онлайн через интернет, наблюдатели также пользуются этим ресурсом. Пока, как замечают в штабе, нарушений в Пензенской области не выявлено, однако незначительные замечания были к оформлению информации о кандидатах на стендах для голосования на участках. Их удалось оперативно устранить.

За прозрачностью президентских выборов в Пензенской области также следят иностранные наблюдатели - граждане США и Великобритании. Добавим, что с закрытием участков работа наблюдателей не заканчивается. Они присутствуют при подсчете голосов. Затем активисты должны получить протокол с подписью и печатью председателя избирательной комиссии. Каждый протокол обрабатывают в штабе движения «За чистые выборы» и в зависимости от результата предпринимают дальнейшие действия.