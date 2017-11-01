В Пензенской области количество смертей от наркотиков увеличилось в 5 раз

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01 ноября 2017, 19:33Общество
В Пензе в пять раз увеличилось количество смертей от отравления наркотическими средствами и психоактивными веществами. Специалисты считают, что этому способствовали активизация наркосбытчиков и сохранение спроса на запрещенные вещества. Как исправить ситуацию, обсудили руководители правоохранительных органов региона на совместном заседании.
Попробовав однажды, шансов спасти себя самостоятельно уже нет. Наркотические вещества с каждым годом уносят жизни тысяч россиян. Число пензенцев, не устоявших перед соблазном дурмана, продолжает расти. Правоохранительные органы ведут ежедневную борьбу с распространителями. Однако последние стали изобретательнее подходить к сбыту наркотических, психотропных и сильнодействующих средств.
«За девять месяцев 2017 года без наличия на то объективных криминологических причин на 16% снизилась выявляемость наркопреступлений. На 23% сократилось количество зарегистрированных фактов их сбыта», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.
90% наркотических веществ продают через интернет. Спецслужбы ведут постоянный мониторинг ежедневно блокируют десятки опасных сайтов. Но после закрытия одного ресурса появляется несколько аналогичных. По мнению специалистов, именно через интернет молодежь приобретает запрещенные вещества.
«Зафиксирован в 2017 году факт употребления 12-летним подростком синтетического наркотика. Это еще раз подчеркивает остроту и ужас этого явления. Несмотря на это, прокурорами продолжают выявляться нарушения в данной теме. Повсеместные нарушения допущены при ведении в образовательных организациях журналов учета операций, связанных с оборотом наркотических средств, осуществление их учета и хранения», - пояснил старший помощник прокурора Пензенской области Сергей Осколков.
Чтобы сократить количество наркозависимых и распространителей запрещенных веществ, сотрудники полиции приступили к разработке новых мер по противодействию незаконному обороту наркотиков. Уже известно, что особое внимание будет обращено на профилактику правонарушений и преступлений среди молодежи.
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