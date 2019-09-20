В Пензенской области клещи покусали почти 1000 детей

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20 сентября 2019, 14:34Общество
В пресс-службе управления регионального Роспотребнадзора сообщили, что клещи напали на 3659 жителей Пензенской области.
Отмечается, что все случаи были зафиксированы с начала сезона активности насекомых. В медучреждениях в отношении пострадавших приняли профилактические меры. Среди тех, кто пострадал от укусов клещей, было 913 детей до 14 лет.
Вирусный энцефалит у пострадавших медики не обнаружили. 2571 клеща также проверили на иксодовый боррелиоз. Возбудителей болезни обнаружили в 462 из них.
Всего за восемь месяцев 2019 года боррелиозом заразились 43 жителя области, 31 из них — жители Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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