В Пензенской области клещи покусали 97 человек

В управлении регионального Роспотребнадзора рассказали о 97 случаях нападения клещей на жителей Пензенской области.

Как сообщили в пресс-службе управления, все случаи были зафиксированы с начала сезона активности клещей. Пострадавшие обратились в поликлинику, где в отношении них медики приняли стандартные меры профилактики.

Среди тех, кого укусили клещи, было 25 детей до 14 лет.

По данным на 2 мая, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 59 снятых клещей. Возбудителей инфекции нашли в шести из них.

В пресс-службе добавили, что территория Пензенской области неэпидемична по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому вакцинацию против него не проводят.

Жителей региона просят быть внимательными не только при выезде на природу, на дачный участок, но и в городе, так как клещи могут напасть в парках, скверах и даже во дворе., пишет ИА «Пенза-Пресс».