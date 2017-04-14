В Пензенской области клещи покусали 5 человек

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14 апреля 2017, 14:01Общество
В Пензенской области продолжают следить за инфекциями, передающимися клещами.
Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, всего с начала сезона активности клещей в больницы обратились пять пострадавших, из них трое – дети до 14 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«На 13 апреля лабораторно исследованы три клеща, снятых с людей, том числе один клещ – завозной из г. Туапсе Краснодарского края, возбудители клещевых инфекций в исследованных пробах не обнаружены», - пояснили в ведомстве.
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