В Пензенской области клещи покусали 1242 человека

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, которые передаются через укусы.

С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 1242 человека, пострадавших от укусов, 335 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении них приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 19 июля, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 718 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 93 из них.

Кроме того, с начала года были диагностированы 16 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, четыре — у жителей Каменского района, у одного нижнеломовца, одного кузнечанина и девяти пензенцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».