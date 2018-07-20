В Пензенской области клещи покусали 1242 человека

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 июля 2018, 14:06Общество
В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, которые передаются через укусы.
С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 1242 человека, пострадавших от укусов, 335 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении них приняли стандартные меры профилактики.
По данным на 19 июля, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 718 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 93 из них.
Кроме того, с начала года были диагностированы 16 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, четыре — у жителей Каменского района, у одного нижнеломовца, одного кузнечанина и девяти пензенцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 июля 2018, 19:31В Пензе управляйка отказывается от обслуживания проблемных домов
20 июля 2018, 19:28Пензенец стал победителем первенства России в велогонке на 500 метров
20 июля 2018, 19:19В Пензенской области пройдут отборы в профильные классы по футболу
20 июля 2018, 19:16Мокшанский дом-интернат посетила делегация из Республики Башкортостан
20 июля 2018, 17:58В Пензенской области лучшему трактористу подарили машину
20 июля 2018, 17:39В центре Пензы столкнулись две легковушки
20 июля 2018, 17:25В Пензе обсудили «пенсионный маневр»
20 июля 2018, 17:08В Белинском районе разыскивают убийцу щенка хаски