В Пензенской области клещи напали на 1505 человек

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, которые передаются через укусы.

С начала сезона активности клещей в поликлиники обратились 1505 человек, пострадавших от укусов, 393 из них — дети до 14 лет. В отношении всех медики приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 9 августа, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 899 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 127 из них, 16 человек заразились, пишет ИА «Пенза-Пресс».