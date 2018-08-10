В Пензенской области клещи напали на 1505 человек

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10 августа 2018, 11:02Общество
В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, которые передаются через укусы.
С начала сезона активности клещей в поликлиники обратились 1505 человек, пострадавших от укусов, 393 из них — дети до 14 лет. В отношении всех медики приняли стандартные меры профилактики.
По данным на 9 августа, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 899 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 127 из них, 16 человек заразились, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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