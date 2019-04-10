В Пензенской области клещи начали охоту на людей

В Пензенской области начался сезон активности клещей, который обычно продолжается до октября.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, первый укус клеща в 2019 году был зарегистрирован 4 апреля, в 2018 году подобный случай произошел 11 апреля.

В ведомстве предупредили жителей региона о том, что иксодовые клещи могут заразить человека энцефалитом, боррелиозом, клещевым риккетсиозом, эрлихиозом и анаплазмозом.

В 2018 медики зарегистрировали 84 случая иксодового клещевого боррелиоза (все случаи местные). Заражения были среди жителей Пензы, а также в Бессоновском, Городищенском, Каменском, Лунинском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Сердобском, Пензенском и Кузнецком районах.

Специалисты отметили, что территория Пензенской области неэндемична по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому вакцинацию против него не проводят.

В пресс-службе добавили, что клещи выходят из зимней спячки и активизируются в первые же дни установления теплой и сухой погоды. Необходимо быть особенно внимательным не только при выезде на природу, на дачный участок, но и в городе: в парках, скверах, да и просто во дворе, там тоже есть вероятность подвергнуться нападению клещей, пишет ИА «Пенза-Пресс».