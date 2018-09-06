06 сентября 2018, 14:34Общество

В Пензенской области к уборке сахарной свеклы подключились 4 района

Пензенские аграрии продолжают работы по уборке урожая сахарной свеклы.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, сейчас к уборочной кампании приступили аграрии Башмаковского, Земетчинского, Каменского и Иссинского районов. В Пензенской области на отчетную дату сахарная свекла убрана с 1,8 тыс. гектаров.

Согласно оперативной информации, валовой сбор сахарной свеклы составляет 49,6 тыс. тонн. В настоящее время уборку свеклы в ПФО, помимо Пензенской области, начали в Республике Татарстан.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-2499863/

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