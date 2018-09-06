В Пензенской области к уборке сахарной свеклы подключились 4 района

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, сейчас к уборочной кампании приступили аграрии Башмаковского, Земетчинского, Каменского и Иссинского районов. В Пензенской области на отчетную дату сахарная свекла убрана с 1,8 тыс. гектаров.

Согласно оперативной информации, валовой сбор сахарной свеклы составляет 49,6 тыс. тонн. В настоящее время уборку свеклы в ПФО, помимо Пензенской области, начали в Республике Татарстан.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».