В Пензенской области к уборке сахарной свеклы подключились 4 района

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06 сентября 2018, 14:34Общество
Пензенские аграрии продолжают работы по уборке урожая сахарной свеклы.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, сейчас к уборочной кампании приступили аграрии Башмаковского, Земетчинского, Каменского и Иссинского районов. В Пензенской области на отчетную дату сахарная свекла убрана с 1,8 тыс. гектаров.
Согласно оперативной информации, валовой сбор сахарной свеклы составляет 49,6 тыс. тонн. В настоящее время уборку свеклы в ПФО, помимо Пензенской области, начали в Республике Татарстан.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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