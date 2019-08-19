В Пензенской области к 2022 году появятся три новые школы

В Пензе стартовал традиционный августовский педагогический форум (18+). Он продлится три дня. За это время сотни учителей и директоров школ города и области обсудят на площадках вопросы развития современного школьного, дошкольного и дополнительного образования.

Первое, о чем зашла речь на августовском педагогическом форуме, - будущее образования Пензенской области. Причем, ближайшее. Так, к 2022 году в регионе появятся три новые школы, общей наполняемостью - более 2000 мест. В 2021-м в Пензе должен открыться центр опережающей профессиональной подготовки, который станет площадкой для ускоренного профобучения и повышения квалификации по наиболее востребованным профессиям, а к 2024 году в регионе откроется сеть детских технопарков. Сейчас, как отметили на форуме, задача каждого педагога - помогать школьнику развивать навыки, которые отвечают требованиям времени.

Очень много детей, которые стремятся стать юристами, экономистами, а система ведет к тому, что не будет столько востребовано специалистов именно в этих отраслях. Нужно определять, к чему у ребенка есть предрасположенность и как ему помочь развить эти компетенции», - рассказала директор центра дополнительного образования Института регионального развития Пензенской области Оксана Сенькина.

Одна из основных задач современного образования - развитие инклюзивного обучения. На форуме подвели итоги введения федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья, который в Пензенской области поэтапно внедряется уже третий год.

«У нас в коррекционных классах обучаются 953 ребенка, 1072 - инклюзивно, где-то 700 человек занималось по новым ФГОС [федеральным государственным образовательным стандартам]». - сказала консультант управления развития образования министерства образования Пензенской области Ирина Круглова.

В рамках регионального проекта «Современная школа» все специализированные школы для детей с ОВЗ [ограниченными возможностями здоровья] к 2024 году будут полностью оснащены всем необходимым оборудованием, а в этом учебном году в регионе начнется масштабное подключение образовательных организаций к высокоскоростному интернету.

«В соответствии с национальным проектом, мы участвовали в конкурсе, получили субсидию на оснащение 144 организаций Пензенской области новым оборудованием, что повлечет за собой возможность обучить педагогов этой организации и реализовывать на новых платформах вещи, которых у нас еще не было», - рассказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Итоги форума подведут 21 августа на пленарном заседании. В заключительный день в киноконцертном зале «Пенза» для участников будут работать выставки, посвященные образовательным проектам, и пройдут мастер-классы.