10 октября 2017, 13:36Общество В Пензенской области изъяли 157 партий фальсифицированной продукции В первом полугодии 2017-го управление Роспотребнадзора по Пензенской области изъяли из оборота 157 партий пищевых продуктов. Общий вес фальсифицированной продукции составил более 900 килограммов. Обнаружить контрафакт удалось после проведения ряда лабораторных исследований.

«Была проверка пищевой продукции по санитарно-химическим и физико-химическим показателям 3532 пробы. Из них, неудовлетворительны - 135, что составляет 3,8%.В сравнении с аналогичным периодом 2016 года их было 3,52%. По микробиологическим показателям - было исследовано 6200 проб, из них 150 проб - неудовлетворительны», - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова.



В первом полугодии 2017-го управление исследовало более 10 тысяч образцов продуктов питания, а также непищевой продукции. Специалисты Роспотребнадзора выявили пять фактов нахождения в обороте фальсифицированной мясной и 14 фактов молочной продукции. В последней отрасли проверка коснулась 311 объектов, которые осуществляли производство, поставку и реализацию продуктов питания в регионе.

Общество

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