В Пензенской области из-за засухи хотят ввести режим ЧС

В Пензенской области планируется ввести режим ЧС из-за засухи, которая безжалостно вмешивается в планы аграриев. Сельхозпроизводители бьют тревогу. От 30градусной жары некоторые посевы просто выгорели. Сложившуюся ситуацию обсудили в ходе оперативного совещания в правительстве.

Острый дефицит осадков, который испытывает Пензенская область, может серьезно повлиять на урожай 2019 года. В некоторых муниципальных образованиях дождя не было уже порядка двух месяцев. Аграрии опасаются, что не получится собрать много зерна. Длительная засуха серьезно отразилась на посевах. Наибольшие трудности испытывают сельхозпроизводители из центральных и восточных районов области. Если в течение пяти дней ситуация не стабилизируется, в регионе намерены ввести режим ЧС. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.

«Будем просить о введении режима ЧС на территории всей области, чтобы иметь возможность в рамка установленного федерального порядка получить государственную поддержку из бюджета государства на возмещение потерь товаров сельхозпроизводителей», - сказал он.

Губернатор Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу, которая оперативно проанализирует сложившуюся ситуацию, а также предложил постепенно вводить режим ЧС уже на этой неделе. Таким образом, аграрии смогут быстрее получить государственную компенсацию.

«Мы должны поддержать сельхозпроизводителей. Обсудите все и уже сегодня введите режим ЧС по Пензенской области или в некоторых частях, чтобы все, кто попал в эту зону, могли рассчитывать на поддержку из федерального бюджета», - сказал Иван Белозерцев.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории региона станет прохладнее, и местами пройдут дожди с грозами.