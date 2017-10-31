31 октября 2017, 17:36Общество В Пензенской области из-за ветра возможны перебои с электричеством Региональное ГУ МЧС предупреждает пензенцев об усилении ветра 1 ноября.

Жителям области на телефоны приходят предупреждения от ведомства.

«01.11.2017 г. местами по Пензенской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны! Тел: 8 (8412) 681-112 или 112», - сообщается в SMS.

В связи с этим существует вероятность возникновения ДТП и ограничений в движении транспорта. На муниципальном уровне возможны отключения электроэнергии. Помимо сильного ветра, ожидается дождь.

Напомним, ранее жители региона получили сообщения от МЧС с предупреждением о сильных порывах ветра - до 18 м/с - 31 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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