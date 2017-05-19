19 мая 2017, 13:01Общество

В Пензенской области из-за ремонта изменится расписание электричек

Пензенцев информируют об изменениях в расписании движения пригородных поездов в связи с ремонтом железнодорожного пути.

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее», - отметили в пресс-службе компании.

Общество
просмотров 91
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ