В Пензенской области из-за любителей кататься по встречке погибли 23 человека

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27 апреля 2017, 16:04Общество
В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Встречная полоса».
По результатам профилактической акции 50 автолюбителя выезжать на полосу встречного движения привлекли к административной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Нарушение данного ПДД влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
В ведомстве также отметили, что в этом году из-за выездов на встречку произошло 69 аварий, 23 человека в результате погибли, 138 – получили травмы.
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