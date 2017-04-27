27 апреля 2017, 16:04Общество В Пензенской области из-за любителей кататься по встречке погибли 23 человека В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Встречная полоса».

По результатам профилактической акции 50 автолюбителя выезжать на полосу встречного движения привлекли к административной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Нарушение данного ПДД влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В ведомстве также отметили, что в этом году из-за выездов на встречку произошло 69 аварий, 23 человека в результате погибли, 138 – получили травмы.

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