25 июня 2017, 17:25Общество В Пензенской области из-за холода может погибнуть часть урожая За последние 10 лет темпы роста в сельском хозяйстве Пензенской области в натуральном выражении выросли на 71%. При этом общероссийские цифры за тот же период выросли всего на 37%, а по Приволжскому федеральному округу возросли на 23%.

О положительных тенденциях в эфире радиостанции "Эхо Пензы" рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

"По озимым культурам гибель составила чуть более 1%. Мы прогнозируем, что урожай будет. Встает другой вопрос - качество зерна", - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Если в последний период не будет достаточно солнечной активности и тепла, часть урожая может погибнуть.

Что касается яровых культур, то здесь также отмечается отставание в показателях, но говорить о неблагоприятных тенденциях пока рано. Точный прогноз будет известен к 15 июля.

Общество

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