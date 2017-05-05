В Пензенской области из-за грозы произошли два пожара

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05 мая 2017, 17:52Происшествия
В Пензенской области на территории Качимско-Шугуровского участкового лесничества возникло два низовых лесных пожара. К счастью, они был вовремя обнаружены и ликвидированы лесными пожарными.
По предварительной информации, площадь, пройденная огнем, составила 30 га. Причиной возникновения огня стала гроза и труднодоступность очага возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«В тушении было задействовано более 90 человек, три пожарные автоцистерны, три трактора с плугами, малые лесопатрульные комплексы», - сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
На место происшествия лично выезжал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.
По его поручению на территории региона сформированы мобильные группы. Они ежедневно патрулируют земли лесного фонда.
Уже 11 лесных пожаров было зафиксировано за истекший срок 2017 года. Пораженная огнем площадь составила 37,04 га.
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