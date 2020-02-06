В Пензенской области из программы капремонта исключили 62 дома

В Пензенской городской Думе обсудили вопрос, который сами депутаты называют наиболее острым и болезненным. Речь - о реализации в регионе программы капитального ремонта. Из нее в городе исключили ряд многоквартирных домов. При этом в списки аварийных их тоже не включили. Сейчас в таком подвешенном состоянии оказалось больше 60 объектов.

Дому №14 по улице Лобачевского скоро перевалит за 70. Как только в регионе начали реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов жильцы надеялись, что крышу приведут в порядок. Вместо этого, в 2017 году подрядчик обследовал техническое состояние основных конструктивных элементов здания, якобы их износ превысил 70%.

«Как-то приходили два специалиста, поднимались наверх, но потом сказали, что у нас все нормально», - рассказала жительница дома №14 по улице Лобачевского Светлана Ежова.

Георгий Гвоздев приобрел там квартиру год назад. Перед этим инженер-строитель по образованию оценил состояние дома и не увидел серьезных дефектов. Сейчас забеспокоился о своем новом жилье. Ведь в Фонде капремонта людям советуют обратиться в межведомственную комиссию, которая решает, можно ли признать дом аварийным. Пока же его судьба не определена. Ремонтировать двухэтажку по программе не собираются из-за высокого износа, но и вопрос о сносе пока не стоит - объект не включен в аварийный жилищный фонд.

«Меня это смущает и настораживает. Если будет пойдет речь о сносе, буду через суд добиваться денежной компенсации», - сказал Георгий Гвоздев.

Домов, исключенных из программы на основании заключения Фонда капремонта, в области 62. Список формировался с 2014 по 2018 год.

«По 12 домам было принято решение о признании аварийными и подлежащими сносу, по 17 - отказано, по 31 - собственникам порекомендовали самим подать заявку на межведомственную комиссию», - рассказал начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин.



В Гордуме обсудили проблемный дом на улице Лобачевского, где люди четыре года платили взносы на капремонт, и теперь, естественно, не хотят делать независимую экспертизу за свой счет. За проведением повторного обследования они обратились в Фонд капремонта. Из ведомства пришел ответ.

«Написано, что нужно внести деньги за свой счет. Можно подумать, что они не свои деньги вносили в общий котел. Также произвести снос конструкций за свои средства и обратиться в межведомственную комиссию для признания этого дома аварийным. Но к этому ответу прилагается претензия директора Фонда капремонта. Наталья Вячеславовна [Моисеева], вы указываете, что есть ГОСТы, строительные правила и нормы, на основании чего конструкторское бюро пришло к выводу о физическом износе здания более 70% не представляется возможным», - сказала депутат Пензенской городской Думы Людмила Коломыцева.

«Пока не получили решения от собственников. Они все занимают позицию, что дом будем ремонтировать, чтобы через два года они не обратились в межведомственную комиссию и обеспечили нам доступ для выполнения более серьезных работ, а не визуального обследования», - ответила Наталья Моисеева.

Протокол собрания есть и региональному оператору. Его предоставят в ближайшее время. Жильцы хотят, чтобы их двухэтажку вернули обратно в программу капремонта. Кстати, через суд этого уже удалось добиться жителям двух домов. Например, в доме №7 на улице Докучаева экспертиза, заказчиком которой выступал Фонд капремонта, показала износ конструктивных элементов более чем на 70%, а в результате обследования, которое инициировали собственники, - всего 51%.

Эксперты намерены добиться внесения изменений в закон Пензенской области, которые бы упростили процедуру включения дома в программу. Кроме того, уже с 2019 года принято решение не исключать их оттуда, если они не признаны аварийными.