В Пензенской области ипотеку стали выдавать по рекордно низкой ставке

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21 марта 2018, 19:44Общество
В Пензенской области дан старт программе «Доступная ипотека». Агентство ипотечного кредитования Пензенской области готово предоставлять жилищные кредиты по самым низким в регионе ставкам. При этом получить займы смогут практически все, кому это необходимо.
«Заемщик, которому не хватает средств на приобретение жилья, выбирает квартиру, застройщика и район, в строящемся доме, долевое строительство или готовую. Сделка оформляется в течение суток, максимум двух», - сказал генеральный директор ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области Евгений Рыжов.
Срок займа - от 3 до 30 лет. Причем процентная ставка не изменится. На реализацию программы «Доступная ипотека» в Пензенской области выделено более 600 миллионов рублей. По задумке она должна, прежде всего, способствовать развитию строительной отрасли региона.
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