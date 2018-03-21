В Пензенской области ипотеку стали выдавать по рекордно низкой ставке

В Пензенской области дан старт программе «Доступная ипотека». Агентство ипотечного кредитования Пензенской области готово предоставлять жилищные кредиты по самым низким в регионе ставкам. При этом получить займы смогут практически все, кому это необходимо.

«Заемщик, которому не хватает средств на приобретение жилья, выбирает квартиру, застройщика и район, в строящемся доме, долевое строительство или готовую. Сделка оформляется в течение суток, максимум двух», - сказал генеральный директор ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области Евгений Рыжов.

Срок займа - от 3 до 30 лет. Причем процентная ставка не изменится. На реализацию программы «Доступная ипотека» в Пензенской области выделено более 600 миллионов рублей. По задумке она должна, прежде всего, способствовать развитию строительной отрасли региона.