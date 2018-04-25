В Пензенской области ипотеку будут выдавать под 6%

Темпы роста объемов ипотеки в Пензенской области - выше средних по России и ПФО. Число выданных ипотечных кредитов в 2017 году, по сравнению с 2016-м, выросло на 45,8%, объем кредитования - на 41,7%.

Такие цифры озвучил 25 апреля на сессии Законодательного Собрания региона губернатор Иван Белозерцев.

«В 2017 году произошло заметное оживление на рынке ипотечного кредитования при одновременном снижении банковских ставок. Процентная ставка по ипотечным кредитам составила в среднем 10,7%. Для сравнения – в 2016 году она составляла 12,4%. Пензенская область входит в число субъектов Приволжского федерального округа с наиболее низкими ценами на рынке недвижимости», - отметил он.

Уровень ввода жилья в 2017 году в регионе не уступал уровню 2016-го – 886,6 тысяч квадратных метров. Однако кризис не прошел безболезненно – наблюдалось падение спроса на жилье.

По словам губернатора, исправить ситуацию можно с помощью снижения ставок по ипотеке, в том числе – за счет субсидирования.

«С 2018 года на территории области реформированным Агентством ипотечного кредитования будут выдаваться льготные ипотечные кредиты с процентной ставкой 6%. На реализацию этого направления в бюджете Пензенской области предусмотрено 60 млн рублей. Планируется дополнительно привлечь до 600 млн рублей средств федерального Агентства ипотечного жилищного кредитования и обеспечить до 2020 года выдачу более 400 льготных ипотечных кредитов», - сообщил он.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».