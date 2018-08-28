В Пензенской области инвесторов хотят освободить от налога на имущество

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28 августа 2018, 15:37Бизнес
Компаниям, заключившим c Пензенской областью специальные инвестиционные контракты, предоставят преференции.
Как следует из пояснительной записки к проекту закона, который рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного Собрания региона, речь идет о том, чтобы установить ставку налога на имущество для таких компаний в 0%.
«Целью реализации инвестиционного проекта в рамках специального инвестиционного контракта является создание производства новой промышленной продукции, новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы. При этом инвестиционный проект должен соответствовать критерию бюджетной эффективности предоставляемых нaлоговых льгот», - отмечается в документе.
Однако в этом году принятие закона никак не повлияет на доходы областного бюджета. Дело в том, что сейчас нет специальных инвестиционных контрактов между Пензенской областью и компаниями, говорится в пояснительной записке. В дальнейшем выпадающие доходы планируется покрыть за счет прироста налоговых поступлений от реализации инвестпроектов.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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